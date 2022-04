Rational-Aktie: Aus 1.000 wurden 16.769 Euro! Aber die Aktie kaufe ich trotzdem nicht

Die Aktie von Rational hat sich in den letzten 20 Jahren stark entwickelt. Aus 1.000 Euro wurden 16.769 Euro - Dividenden noch nicht einberechnet (Stand: 05.04.22, gilt für alle Angaben). Zum Vergleich: Bei einem Investment in den DAX wären im selben Zeitraum aus 1.000 Euro „nur“ 2.769 Euro geworden. Antrieb dieser starken Kursentwicklung war eine tolle Unternehmensentwicklung. Auch heute sehe ich Rational gut aufgestellt für die Zukunft. Warum ich mich aktuell dennoch von der Aktie fernhalte, erfährst du gleich.

Hidden-Champion aus Landsberg am Lech

Rational ist für mich ein typisches Beispiel für einen deutschen Hidden-Champion. Das 1973 gegründete Familienunternehmen ist weltweiter Marktführer in seinem Bereich und dennoch in der breiten Öffentlichkeit wenig bekannt. Wer genau hinschaut, entdeckt die großen Küchengeräte mit dem roten Rational-Schriftzug aber zum Beispiel in Kantinen, Hotels, Restaurants und Koch-Shows. Dort werden sie zur thermischen Speisenzubereitung genutzt. 140 Mio. Speisen werden jeden Tag in den Geräten zubereitet, der weltweite Marktanteil liegt bei ca. 50 %.

Starke Geschäftsentwicklung

In seiner Nische der thermischen Speisenzubereitung in Profiküchen entwickelt Rational seine Geräte kontinuierlich weiter. Dadurch konnte das Unternehmen seinen Marktanteil über die Zeit ausbauen und vor allem vom Wachstum des Gesamtmarktes profitieren. Denn die globale Nachfrage nach einfach zu bedienenden Küchengeräten, mit denen schnell hochwertige Speisen zubereitet werden können, steigt. Immer mehr Menschen essen immer öfter außerhalb - zum Beispiel in Kantinen oder der Systemgastronomie.

Diese steigende Nachfrage schlägt sich in den Geschäftszahlen von Rational nieder. In jedem einzelnen Jahr von 2011 bis 2019 wurden Umsatz und EBIT gesteigert. Das durchschnittliche jährliche Wachstum betrug jeweils 10 %. Aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Gastronomie fiel das Jahr 2020 schlecht aus. Im Jahr 2021 konnte der Umsatz allerdings wieder um 20 % gesteigert werden, das EBIT stieg um 50 %. Das Niveau des Jahres 2019 wurde noch nicht wieder erreicht, unter anderem weil Versorgungsengpässe bei elektrischen Bauteilen das Ergebnis belasteten.

Gute Positionierung für die Zukunft

Ich gehe davon aus, dass sich diese gute Unternehmensentwicklung auch in Zukunft fortsetzen wird. Denn Rational scheint mir sehr fokussiert auf die Bedürfnisse seiner Kunden zu sein, was durch eine Kundenzufriedenheit von 93 % honoriert wird. Weiterhin ist der Konzern meiner Einschätzung nach sehr innovativ - regelmäßig werden neue Produkte herausgebracht, die zum Beispiel über eine automatische Reinigung, Höhenverstellung für ergonomische Arbeitsplätze oder eine Fernsteuerung über die Cloud verfügen. Ich gehe davon aus, dass der Gesamtmarkt für Geräte der thermischen Speisenzubereitung weiterwachsen wird und traue Rational zu, auch weitere Produktkategorien im Bereich der Profiküchen zu erschließen.

Darum kaufe ich die Rational Aktie trotzdem nicht

So weit, so gut. Ein Punkt hält mich trotz aller positiven Faktoren vom Kauf der Rational-Aktie ab: die Bewertung. Obwohl der Aktienkurs ausgehend von seinem Allzeithoch im August 2021 um 32 % gefallen ist, beträgt das KGV immer noch 60. Gemessen am jährlichen Wachstum in den Jahren vor der Corona-Pandemie von 10 % ist mir das eindeutig zu teuer. Ich denke nicht, dass sich das Wachstum in Zukunft merklich beschleunigen wird. Auch wenn Rational ein tolles Qualitätsunternehmen ist, halte ich mich deshalb aktuell von der Aktie fern.

