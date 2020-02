RATIONAL - Beflügeln die Zahlen den Aktienkurs?

RATIONAL AG - WKN: 701080 - ISIN: DE0007010803 - Kurs: 703,000 € (XETRA)

RATIONAL erzielt im Gesamtjahr 2019 einen Umsatz von 844 Mio. EUR (VJ: 778 Mio. EUR, Prognose: 844 Mio. EUR), eine Ebit-Marge von 26,5 % (VJ: 26,4 %) und ein Ebit von 223 Mio. EUR (VJ: 205 Mio. EUR, Prognose: 225 Mio. EUR).

Quelle: Guidants News

Die Rational-Aktie befindet sich seit einem Tief bei 56,01 EUR aus dem März 2009 in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Im September 2018 markierte der Wert ein Allzeithoch bei 698,50 EUR. Danach kam es zu einer größeren Konsolidierung, in deren Verlauf auch der Aufwärtstrend seit März 2009 gebrochen wurde. Erst am EMA 200 bei damals 464,84 EUR drehte die Aktie wieder nach oben. Im Oktober 2019 erreichte der Wert das Rekordhoch aus dem September 2018. Seitdem pendelt er um dieses Hoch. In der letzten Woche gab es einen deutlicheren Rückfall unter diese Marke, der aber in der laufenden Woche wieder gekontert wird.

Bei ca. 649,98 EUR und damit leicht über dem EMA 50, der bei 646,30 EUR liegt, verläuft der Aufwärtstrend seit Dezember 2018. Dieser Bereich stellt aktuell den zentralen Unterstützungsbereich dar. Eine vorgeschaltete Unterstützung liegt bei 673,50 EUR. Diese ist Ausgangsbasis des bereits erwähnten Konters.

Sind die Bullen zurück?

Sollte sich die Rational-Aktie über 698,50 EUR etablieren, bestünde die Chance auf eine weitere Rally in den nächsten Wochen. Ein Anstieg in Richtung 780 EUR wäre dann möglich. Sollte der Wert allerdings unter 646,30 EUR abfallen, würde eine Korrekturbewegung in Richtung des EMA 200 bei aktuell 538,63 EUR drohen.

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)