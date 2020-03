Rational wird für 2020 vorsichtiger - Konjunkturunsicherheit wegen Coronavirus

LANDSBERG AM LECH (dpa-AFX) - Die konjunkturellen Risiken infolge der Coronavirus-Epidemie stimmen Rational vorsichtiger. Für 2020 werde nur einen Monat nach dem ersten Ausblick nun mit einem Umsatzwachstum im niedrigen einstelligen Prozentbereich sowie einer Gewinnmarge von 20 bis 25 Prozent gerechnet, wie der Großküchenausstatter am Dienstag in Landsberg am Lech mitteilte. Anfang Februar hatte sich das Management im Zuge der Vorlage von Eckdaten für 2019 noch vorgenommen, den "erfolgreichen Wachstumskurs (...) fortzusetzen".

Die negativen Auswirkungen des neuartigen Coronavirus auf die Wirtschaft und die Lebensmitteldienstleister seien inzwischen über China hinaus spürbar, hieß es nun. "Fachmessen wurden abgesagt oder verschoben, öffentliche Kochveranstaltungen sind in einigen Ländern verboten oder werden aufgrund eingeschränkter Mobilität oder individueller Vorsichtsmaßnahmen schwach besucht." Daher könnten viele klassische Vertriebsaktivitäten von Rational vorübergehend nicht wie geplant stattfinden./mis/jha/