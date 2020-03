Ratsmitglied Visco - EZB könnte Maßnahmen gegen Corona-Krise ausweiten

Frankfurt (Reuters) - Die Europäische Zentralbank (EZB) könnte nach den Worten von Ratsmitglied Ignazio Visco ihre Maßnahmen zur Bekämpfung der Folgen der Corona-Krise noch ausweiten.

Er halte die bisher getroffenen Maßnahmen für ausreichend, sagte Italiens Notenbank-Chef der Zeitung "La Stampa" (Montagausgabe). "Aber wir sind bereit mehr zu tun, wenn es nötig ist." So könnte etwa die Größe des Anleihekaufprogramms erhöht, seine Zusammensetzung oder die Dauer geändert werden. Die EZB hatte in der vergangenen Woche ein umfassendes Notfallprogramm zur weiteren Stützung der Wirtschaft beschlossen. Unter anderem stockt sie ihre Wertpapierkäufe in diesem Jahr um 750 Milliarden Euro auf.