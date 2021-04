Raytheon Technologies steigert die Dividende

Der amerikanische Technologie- und Rüstungskonzern Raytheon Technologies Corporation (ISIN: US75513E1010, NYSE: RTX) wird seinen Aktionären eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 0,51 US-Dollar ausbezahlen. Damit erhöht das Unternehmen die Dividendenausschüttung um 7,4 Prozent. Die Zahlung erfolgt am 17. Juni 2021 (Record date ist der 21. Mai 2021). Auf das Jahr hochgerechnet werden 2,04 US-Dollar je Anteilsschein ausgeschüttet. Die aktuelle Dividendenrendite beträgt beim derzeitigen Aktienkurs von 80,94 US-Dollar (Stand: 26. April 2021) 2,34 Prozent.

Raytheon Technologies entstand aus der Fusion der Raytheon Company und der United Technologies Corporation zum 3. April 2020. Die Fusion erfolgte nach Abspaltung der Aufzugsparte (Otis) und dem Geschäft mit Klimatechnik (Carrier) von der United Technologies Corporation. Im Anschluss an die Fusion wurde der Name von United Technologies in Raytheon Technologies Corporation geändert. Der Konzern ist in vier Geschäftsbereichen aktiv: Collins Aerospace Systems, Pratt & Whitney, Raytheon Intelligence & Space sowie Raytheon Missiles & Defense.

Raytheon Technologies hat seinen Sitz in Waltham, Massachusetts und beschäftigt rund 195.000 Mitarbeiter. Im vierten Quartal 2020 betrug der Umsatz 16,42 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 11,69 Mrd. US-Dollar). Auf bereinigter Basis ergab sich ein Umsatz von 16,6 Mrd. US-Dollar. Unter dem Strich stand ein Gewinn aus fortgeführten Geschäftsbereichen von 215 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 731 Mio. US-Dollar).

Seit Jahresbeginn 2021 liegt die Aktie auf der aktuellen Kursbasis an der Wall Street mit 13,19 Prozent im Plus. Die aktuelle Marktkapitalisierung liegt bei 122,1 Mrd. US-Dollar (Stand: 26. April 2021). Die Aktie ist im Dow-Jones-Index gelistet.

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de