RBC belässt AB Inbev auf 'Outperform' - Ziel 73 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für AB Inbev nach dem ersten Kapitalmarkttag unter Führung von Michel Doukeris auf "Outperform" mit einem Kursziel von 73 Euro belassen. Analyst James Edwardes Jones lobte in einer am Montag vorliegenden Studie, die Aussagen des Brauereikonzerns hätten ihm sehr gut gefallen. Doukeris habe die Fehltritte der Vergangenheit erkannt und plausible Pläne für die Zukunft gemacht./tih/jha

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.12.2021 / 12:25 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.12.2021 / 12:30 / ET

