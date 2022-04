RBC belässt ABB auf 'Outperform' - Ziel 37 Franken

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat ABB anlässlich eines Rahmenvertrags zur Unterstützung von Shell beim Aufbau der Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge auf "Outperform" mit einem Kursziel von 37 Franken belassen. Der Elektrokonzern habe keinen exklusiven Vertrag mit dem Ölkonzern und er wisse nicht, wie hoch der ABB-Anteil an den Shell-Ladestationen sei, schrieb Analyst Sebastian Kuenne in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Ein 50-Prozent-Anteil sei aber gut möglich, und mit Blick auf den anstehenden Börsengang des ABB-Elektromobilitätsgeschäfts hätte das Timing nicht besser sein können./gl/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2022 / 09:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2022 / 09:19 / ET

