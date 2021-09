RBC belässt ABB auf 'Sector Perform' - Ziel 30 Franken

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für ABB in Erwartung diverser Sektorkonferenzen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 30 Franken belassen. Die Nachfrage im zweiten Halbjahr und in einer Zeit nach der Pandemie seien derzeit wichtige Themen im Industriegütersektor, schrieb Analyst Mark Fielding in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Außerdem erwähnte er Kostenstrukturen, die Stabilität der Lieferketten, Cashflows und die Kapitalverteilung als zentrale Punkte der Debatte. Hinzu kämen Megatrends wie Elektromobilität, Wasserstoff, das Internet der Dinge und Nachhaltigkeit./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.09.2021 / 00:18 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.09.2021 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.