RBC belässt Apple auf 'Outperform' - Ziel 345 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Apple nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 345 US-Dollar belassen. Der iPhone-Hersteller habe angesichts des konjunkturellen Hintergrunds im zweiten Geschäftsquartal solide abgeschnitten, schrieb Analyst Robert Muller in einer am Freitag vorliegenden Studie. Sein langfristiger Optimismus für die Aktie sei angesichts des Ausbaus des 5G-Netzstandards ungebrochen./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2020 / 23:45 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2020 / 23:45 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.