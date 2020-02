RBC belässt Apple auf 'Outperform' - Ziel 358 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Apple angesichts der Warnung vor einem Verfehlen der Umsatzziele wegen des Coronavirus in China auf "Outperform" mit einem Kursziel von 358 US-Dollar belassen. Er betrachte die Situation als vorübergehend und halte an seinen längerfristigen Erwartungen fest, schrieb Analyst Robert Muller in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die endgültigen Auswirkungen der Viruskrise auf den iPhone-Hersteller seien zum derzeitigen Zeitpunkt aber noch nicht abschätzbar./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2020 / 18:15 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2020 / 18:21 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.