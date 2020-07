RBC belässt Apple auf 'Outperform' - Ziel 390 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Apple vor Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 390 US-Dollar belassen. Die Quartalskennziffern dürften für den iPhone-Hersteller längerfristig keine große Relevanz haben, schrieb Analyst Robert Muller in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Denn es handele sich um das letzte Quartal, bevor das Unternehmen mit dem ersten 5G-fähigen iPhone aufwarten dürfte./bek/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2020 / 20:51 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2020 / 20:51 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.