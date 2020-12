RBC belässt Axa auf 'Outperform' - Ziel 24 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Axa auf "Outperform" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Im Corona-Jahr 2020 hätten die Anleger das Risiko gescheut und die Versicherer links liegen gelassen, schrieb Analyst Gordon Aitken in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Im Resultat sei der Sektor damit im Vergleich am günstigsten bewertet. Der französische Versicherer Axa gehört zu den Favoriten des Experten. Die erwarteten Gewinnsteigerungen in den kommenden Jahren seien in der Aktie noch nicht eingepreist./tav/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2020 / 18:09 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2020 / 00:45 / ET

