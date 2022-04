RBC belässt Barclays auf 'Sector Perform' - Ziel 190 Pence

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Barclays nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 190 Pence belassen. Die britische Bank habe im Investmentbanking gut abgeschnitten, schrieb Analyst Benjamin Toms in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Es gebe aber ansonsten viele nicht hilfreiche Nebengeräusche. So hatte die Bank versehentlich mehr strukturierte Anleihen und börsennotierte Schuldverschreibungen ausgegeben, als sie zuvor bei US-Behörden beantragt hatte./la/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2022 / 03:12 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2022 / 03:12 / EDT

