RBC belässt Beiersdorf auf 'Sector Perform' - Ziel 104 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Beiersdorf nach Zahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 104 Euro belassen. Viel Grund zur Euphorie gebe es nicht, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer ersten Reaktion am Dienstag. Der Umsatz sei bereits bekannt gewesen und der operative Gewinn (Ebit) decke sich weitgehend mit den Erwartungen. Der Anstieg der Investitionen in Vertrieb und Marketing im zweiten Halbjahr habe seine Sorgen um zu geringe Investitionen ausgeräumt./bek/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2020 / 02:12 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.03.2020 / 02:19 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.