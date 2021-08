RBC belässt BHP Group auf 'Outperform' - Ziel 2300 Pence

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BHP Group auf "Outperform" mit einem Kursziel von 2300 Pence belassen. Analyst Tyler Broda erhöhte in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Prognosen für den Preis für metallurgische Kohle im zweiten Halbjahr. Der Markt könnte auch im vierten Quartal noch von Angebotsknappheit gekennzeichnet sein. Im Zuge dessen schraubte der Experte auch seine Gewinnschätzungen für den Minenkonzern BHP Group nach oben./la/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.08.2021 / 12:09 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.08.2021 / 12:09 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.