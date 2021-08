RBC belässt BHP Group auf 'Outperform' - Ziel 2400 Pence

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BHP Group auf "Outperform" mit einem Kursziel von 2400 Pence belassen. Eine Zusammenführung der Petroleum-Aktivitäten von BHP und der australischen Woodside Petroleum könne bewerkstelligt werden, schrieb Analyst Tyler Broda in einer am Montag vorliegenden Studie. Ein solcher Deal würde zudem Synergien nach sich ziehen. Es drohe aber die Gefahr, dass das hochwertige und Cash erwirtschaftende Petroleum-Geschäft unter den Marktschätzungen weggegeben werde./bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.08.2021 / 10:11 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.08.2021 / 10:11 / EDT

