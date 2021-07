RBC belässt BHP Group auf 'Outperform' - Ziel 2500 Pence

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - RBC hat BHP Group nach einer Mitteilung von Vale über den aktuellen Status der 2018 vereinbarten Ausgleichszahlungen von Reparationsleistungen für die Mariana-Staudammkatastrophe 2015 auf "Outperform" mit einem Kursziel von 2500 Pence belassen. Er bleibe bei seiner Einschätzung, denn er schätze die defensiven Merkmale der BHP-Aktie, schrieb Analyst Tyler Broda in einer am Montag vorliegenden Studie. Diese seien positiv in einer Periode zunehmender Schwankungen innerhalb des Sektors./ck/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.07.2021 / 08:49 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.07.2021 / 08:56 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.