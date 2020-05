RBC belässt BMW auf 'Sector Perform' - Ziel 61 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für BMW nach Quartalszahlen und gesenkten Jahreszielen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 61 Euro belassen. Der Experte Tom Narayan applaudierte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie dem Münchener Autobauer dafür, dass dieser als einziger großer Hersteller Europas überhaupt Jahresziele ausgegeben habe. Die Annahmen von Analysten bewegten sich bei BMW in einem vergleichsweise engen Band, während sie bei anderen Autobauern teils weit auseinander lägen./bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2020 / 03:16 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2020 / 03:36 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.