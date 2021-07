RBC belässt BNP Paribas auf 'Outperform' - Ziel 60 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BNP Paribas nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Die französische Bank habe an mehreren Stellen die Erwartungen übertroffen, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Freitag vorliegenden Ersteinschätzung. Das Geschäft mit Firmenkunden habe den Großteil dazu beigetragen, dass das Ergebnis besser als erwartet ausgefallen ist. Auch die Ertragsentwicklung war der Expertin zufolge in den meisten Sparten dank Kreditwachstums und starker Gebührentrends gut. Die bestätigte Sonderdividende sei positiv./men/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2021 / 02:01 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2021 / 02:09 / ET

