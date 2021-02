RBC belässt BP auf 'Sector Perform' - Ziel 310 Pence

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für BP vor Zahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 310 Pence belassen. Das Schuldenniveau dürfte der Ölkonzern branchenweit am deutlichsten zurückgefahren haben, schrieb Analyst Biraj Borkhataria in einer am Montag vorliegenden Studie. Das selbst gesteckte Ziel dürfte der Konzern also irgendwann im laufenden Jahr erreichen./ag/tih

