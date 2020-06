RBC belässt BP auf 'Underperform' - Ziel 250 Pence

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für BP nach einer überraschenden Mitteilung über erhebliche Wertminderungen im zweiten Quartal auf "Underperform" mit einem Kursziel von 250 Pence belassen. Die Bilanz des Ölkonzerns erscheine angespannter als bei der Konkurrenz, schrieb Analyst Biraj Borkhataria in einer ersten Reaktion am Montag. Damit dürfte auch die Dividende an das Umfeld und die längerfristigen Pläne von BP angepasst werden./ck/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.06.2020 / 02:42 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.06.2020 / 02:57 / ET

