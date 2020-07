RBC belässt Commerzbank auf 'Sector Perform' - Ziel 4 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Commerzbank nach einigen Personalentscheidungen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 4 Euro belassen. Konzernchef Martin Zielke bot seinen Rücktritt an und Aufsichtsratschef Stefan Schmittmann kündigte an, sein Mandat im Aufsichtsrat mit Wirkung zum 3. August 2020 niederzulegen. Die exakten Gründe für diese abrupten Entscheidungen seien unklar und könnten in den nächsten Tagen in der Presse diskutiert werden, schrieb RBC-Analystin Anke Reingen in einer am Freitag vorliegenden Studie. Angesichts der Instabilität im Management sei die Entwicklung für den Aktienkurs auf kurze Sicht negativ. Zudem seien die Personalentscheidungen ein Hinweis darauf, wie schwer es sei, die Profitabilität der Bank zu erhöhen. Mittel- bis langfristig aber könnten sich die Änderungen im Management positiv auf den Kurs auswirken, da die Commerzbank ihre Strategie stärker als zuvor ändern und/oder innerhalb der Europäischen Union an der Konsolidierung der Bankenlandschaft teilnehmen könnte./la/fba

