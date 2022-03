RBC belässt Commerzbank auf 'Sector Perform' - Ziel 8,30 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Commerzbank anlässlich einer Investorenveranstaltung auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 8,30 Euro belassen. In der aktuellen geopolitischen Lage sei es herausfordernd, ein strategisches Update zu präsentieren, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Bank fokussiere sich auf die Faktoren, die sie kontrollieren könne: die Kosten - wobei der potenzielle Nutzen höherer Zinssätze und zusätzlicher Kapitalausschüttungen noch hinzukomme./edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.03.2022 / 06:39 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.03.2022 / 06:47 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.