RBC belässt ConocoPhillips auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Aktie des Ölkonzerns ConocoPhillips angesichts einer möglichen Übernahme des Branchenkollegen Concho Resources auf "Outperform" belassen. Ein Zusammengehen der beiden finanziell und operativ starken Unternehmen werde am Markt offenbar positiv gesehen, schrieben die Analysten in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./gl/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2020 / 13:22 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2020 / 13:22 / ET

