RBC belässt Credit Suisse auf Sector Perform - Ziel 13,50 Franken

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Credit Suisse vor einem Investoren-Update auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 13,50 Franken belassen. Bisher lief es im vierten Quartal im Jahresvergleich ähnlich wie im Vorquartal, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Fortschritte bei der Eigenkapitalrendite auf kurze Sicht seien mehrheitlich auf niedrigere Rückstellungen zurückzuführen./ssc/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.12.2020 / 02:36 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.