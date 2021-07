RBC belässt Daimler auf 'Outperform' - Ziel 106 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Daimler nach Eckdaten zum zweiten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 106 Euro belassen. Der Autobauer habe ähnlich wie zuvor schon Volkswagen (VW) die Markterwartungen deutlich übertroffen, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Schwenk der Stuttgarter hin zu höhermargigen Modellen habe wohl im Lichte der branchenweiten Halbleiter-Knappheit geholfen, die Profitabilität über die normalen Niveaus hinaus zu hieven./la/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2021 / 01:58 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2021 / 02:03 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.