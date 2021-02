RBC belässt Daimler auf 'Outperform' - Ziel 72 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Daimler nach dem angekündigten Börsengang der Lastwagensparte auf "Outperform" mit einem Kursziel von 72 Euro belassen. Wesentlich dabei sei, dass der Fahrzeugbauer einen Mehrheitsanteil an die Börse bringen wolle und nicht, wie VW bei Traton nur zehn Prozent, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Narayan nannte dies einen Wendepunkt für Daimler und der Kern seines Anlageurteils./ck/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2021 / 12:53 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2021 / 13:13 / ET

