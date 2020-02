RBC belässt Delivery Hero auf 'Sector Perform' - Ziel 38 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Delivery Hero nach Zahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Das vierte Quartal des Lieferdienstes sei weitgehend wie erwartet ausgefallen, schrieb Analystin Sherri Malek in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Ausblick für dieses Jahr liege umsatzseitig über den Erwartungen, aber der in Aussicht gestellte bereinigte operative Verlust (Ebitda) sei doppelt so hoch wie am Markt gedacht. Die Investitionen dürften 2020 erneut sehr hoch sein./mf/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2020 / 01:52 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2020 / 02:01 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.