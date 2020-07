RBC belässt Deutsche Bank auf 'Underperform' - Ziel 7 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Deutsche Bank nach endgültigen Quartalszahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 7 Euro belassen. Bei etlichen Kennziffern habe das Geldhaus die Erwartungen übertroffen, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die niedrige Bewertung der Aktien belege gleichwohl, dass vor der Bank noch ein langer Weg liege./bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2020 / 02:43 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2020 / 02:53 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.