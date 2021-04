RBC belässt Deutsche Wohnen auf 'Outperform' - Ziel 49 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat Deutsche Wohnen nach dem vom Bundesverfassungsgericht (BVerfG) gekippten Mietendeckel für Berlin auf "Outperform" mit einem Kursziel von 49 Euro belassen. Die Entscheidung des BVerfG sei sehr positiv für den auf Berlin fokussierten Wohnimmobilienkonzern, schrieb Analyst Julian Livingston-Booth in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Die Deutsche Wohnen dürfte nun versuchen, die entgangenen Mieteinnahmen einzufordern, denn die Jahresergebnisziele für 2020 seien auf dieser Basis gegeben worden./ck/edh

