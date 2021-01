RBC belässt Diageo auf 'Sector Perform' - Ziel 2400 Pence

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Diageo nach Halbjahreszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 2400 Pence belassen. Der Hersteller von Johnny Walker, Smirnoff und Baileys habe vom Geschäft in Nordamerika profitiert, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Sowohl der Umsatz als auch die Margen in dieser Absatzregion seien beeindruckend gewesen. Auch in Afrika und Lateinamerika habe der Spirituosenspezialist besser abgeschnitten als erwartet./bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2021 / 02:28 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2021 / 02:32 / ET

