RBC belässt DWS auf 'Sector Perform' - Ziel 39 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat DWS auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Die Nettomittelzuflüsse der europäischen Vermögensverwalter im ersten Quartal seien ermutigend, schrieb Analyst Mandeep Jagpal in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Daher hob er seine diesbezüglichen Schätzungen außer für Geldmarktfonds an und liegt damit nun über den Konsensprognosen. Der Experte bevorzugt indes Amundi wegen des Bewertungsabschlags zum Sektor bei einem gleichzeitig höheren Ergebniswachstum (EPS)./gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2021 / 01:13 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2021 / 01:13 / EDT

