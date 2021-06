RBC belässt ExxonMobil auf 'Underperform' - Ziel 60 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für ExxonMobil auf "Underperform" mit einem Kursziel von 60 US-Dollar belassen. Ein Investment in die Schwergewichte der Öl- und Gasbranche sei derzeit mit vielen Unsicherheiten behaftet, schrieb Analyst Biraj Borkhataria in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit Blick auf die aktuellen Belastungen durch die Pandemie und Themen wie etwa die Reduzierung von Emissionen. Bei ExxonMobil sei unterdessen nicht sicher, wie lange es für die Wende des "Supertankers" brauche und wieviel Kapital hierfür benötigt werde./tav/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.06.2021 / 01:42 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.06.2021 / 02:13 / EDT

