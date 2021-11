RBC belässt Fraport auf 'Underperform' - Ziel 29 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Fraport nach Zahlen und Prognoseerhöhung auf "Underperform" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Analyst Ruairi Cullinane rät am Dienstag in einer ersten Reaktion dennoch, die Papiere der Frankfurter weiter zu meiden. Sie müssten hoch investieren, hätten durchwachsene Verkehrszahlen und wohl für fünf Jahre einen negativen Cashflow. Gleichzeitig seien die Papiere im historischen Vergleich teuer./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2021 / 01:57 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2021 / 02:02 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.