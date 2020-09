RBC belässt H&M auf 'Sector Perform' - Ziel 140 Kronen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat Hennes & Mauritz (H&M) nach Eckdaten zum dritten Geschäftsquartal auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 140 schwedischen Kronen belassen. Analyst Richard Chamberlain sah in einer am Dienstag vorliegenden Studie den Umsatz der schwedischen Bekleidungskette knapp unter der Konsensschätzung, wogegen die Profitabilität klar positiv überrascht habe. Entsprechend dürften die Konsensschätzungen für den Vorsteuergewinn steigen, wenngleich die Handelsbedingungen kurzfristig schwierig blieben. Auch sollten die H&M-Aussagen sich positiv auf die gesamte Branche auswirken, insbesondere auf die Primark-Mutter AB Foods, Inditex und Next./gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2020 / 02:58 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2020 / 03:05 / ET

