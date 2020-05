RBC belässt Hannover Rück auf 'Sector Perform' - Ziel 148 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat Hannover Rück nach Zahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 148 Euro belassen. Der Nettoüberschuss im ersten Quartal sei so ausgefallen, wie im April bereits auf vorläufiger Basis bekannt gegeben wurde, schrieb Analyst Kamran Hossain in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Er erinnerte zudem daran, dass die Gewinnprognose bereits gestrichen wurde und hob nun hervor, dass es der Rückversicherer noch für zu früh hält, den Einfluss der Pandemie zu quantifizieren./ck/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2020 / 02:23 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2020 / 02:23 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.