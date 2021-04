RBC belässt Henkel auf 'Outperform' - Ziel 104 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Henkel nach einem Zwischenbericht auf "Outperform" mit einem Kursziel von 104 Euro belassen. Das Umsatzwachstum im ersten Quartal sei stark, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Den Jahresausblick habe der Konsumgüterproduzent nicht angepasst, was angesichts der Unsicherheit in der Covid-Krise vernünftig sei. Nach dem starken ersten Jahresviertel sei aber das Erreichen der Ziele am oberen Ende der Bandbreite wahrscheinlicher geworden./ajx/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.04.2021 / 02:08 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.04.2021 / 02:12 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.