RBC belässt Henkel auf 'Outperform' - Ziel 107 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Henkel nach Umsatzzahlen und einem skeptischeren Blick auf die Gewinnentwicklung auf "Outperform" mit einem Kursziel von 107 Euro belassen. Die Berichtssaison der Unternehmen zum dritten Quartal sei bislang generell geschmeidig verlaufen, doch nun habe der Konsumgüterkonzern mit seinem Ausblick ernsthaft enttäuscht, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Aktien seien zwar unterbewertet und hätten sich seit Jahresbeginn schlechter als der Sektor entwickelt, doch dies mache es nicht einfacher, die Papiere positiv zu bewerten - zumal das Management es zu einem seiner Top-Prioritäten erklärt habe, die Markterwartungen verlässlich zu erfüllen./la/eas

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.11.2021 / 02:12 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.11.2021 / 02:22 / ET

