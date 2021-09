RBC belässt Henkel auf 'Outperform' - Ziel 114 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Henkel auf "Outperform" mit einem Kursziel von 114 Euro belassen. Analyst James Edwardes Jones setzte in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie die Marketingaufwendungen von Konsumgüterhersteller ins Verhältnis zu deren Umsätzen. Bei Henkel komme er zu dem Ergebnis, dass der Haushaltswaren- und Klebstoffkonzern etwas überraschend zu den Unternehmen mit eher hohen Investitionen in die eigene Marke gehört./mf/tih

