RBC belässt Hugo Boss auf 'Outperform' - Ziel 55 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Hugo Boss nach einer Investorenveranstaltung auf "Outperform" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Er bleibe positiv gestimmt, was die Aktie des Modekonzerns betrifft, schrieb Analystin Manjari Dhar in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte setzt dabei eine starke Erholung getrieben vom Online-Handel, dem Bedarf für Freizeitkleidung oder aber eine bessere Markenwahrnehmung./tih/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.06.2021 / 11:51 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.06.2021 / 12:24 / ET

