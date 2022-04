RBC belässt Hugo Boss auf 'Outperform' - Ziel 61 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Hugo Boss vor Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 61 Euro belassen. Der Neustart der Marke sei auf einem guten Weg, und der Modekonzern könne seit Jahresbeginn trotz Russland und Problemen in China eine erfreuliche Entwicklung vorweisen, schrieb Analystin Manjari Dhar in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Auch dank des erfahrenen Managements sei Hugo Boss in einer guten Position./gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.04.2022 / 17:32 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.04.2022 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.