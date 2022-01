RBC belässt McDonald's auf 'Outperform' - Ziel 300 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für McDonald's nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 300 US-Dollar belassen. Der Gewinn je Aktie im vierten Quartal liege unter seiner und der Konsensschätzung, schrieb Analyst Christopher Carril in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Umsätze seien alles in allem stark gewesen, aber erhöhte operative Kosten hätten auf die Margen gedrückt. Die Ende vergangenen Jahres ausgerufenen Ziele der Fastfood-Kette deckten sich mit den Erwartungen./bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2022 / 08:06 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2022 / 08:09 / ET

