RBC belässt Munich Re auf 'Outperform' - Ziel 275 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Munich Re auf "Outperform" mit einem Kursziel von 275 Euro belassen. Analyst Kamran Hossain senkte in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Schätzung für den diesjährigen Gewinn je Aktie, um damit einen im dritten Quartal voraussichtlich schwächeren Überschuss als zunächst erwartet zu berücksichtigen./ajx/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2020 / 02:49 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2020 / 02:49 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.