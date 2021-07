RBC belässt Munich Re auf 'Outperform' - Ziel 300 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Munich Re nach Aussagen zur Ergebnisentwicklung im zweiten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 300 Euro belassen. Sollte der Überschuss des Rückversicherers im zweiten Quartal tatsächlich bei etwa 1,1 Milliarde Euro liegen, so bedeute dies ein Übertreffen der Konsensschätzung um mehr als 30 Prozent, schrieb Analyst Kamran Hossain in einer ersten Reaktion am Dienstag. Dieses positive Ergebnis stehe im Widerspruch zu der seit Jahresbeginn unterdurchschnittlichen Entwicklung der Aktie im Vergleich zu den Wettbewerbern und dem europäischen Branchenindex./ck/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2021 / 10:18 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.07.2021 / 10:18 / ET

