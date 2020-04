RBC belässt PSA auf 'Underperform' - Ziel 13 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für PSA auf "Underperform" mit einem Kursziel von 13 Euro belassen. Das Kostenmanagement des französischen Autobauers stehe branchenweit an erster Stelle, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er sehe daher ein Szenario, dass es nicht zu einem Zusammenschluss mit Fiat Chrysler komme, als immer wahrscheinlicher an. Davon abgesehen, präferiere er im aktuellen Umfeld Autobauer mit Fokus auf China./ck/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2020 / 13:45 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2020 / 13:45 / ET

