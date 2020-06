RBC belässt PSA auf 'Underperform' - Ziel 13 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für PSA angesichts eines Medienberichts über Bedenken der EU-Kommission gegenüber einer Fusion mit Fiat Chrysler auf "Underperform" mit einem Kursziel von 13 Euro belassen. Auf den ersten Blick gebe es keine echte Neuigkeit, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Aus Aktionärssicht stellt er das Vorhaben weiter in Frage./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.06.2020 / 02:04 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.06.2020 / 02:12 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.