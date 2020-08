RBC belässt Rational auf 'Underperform' - Ziel 400 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Rational auf "Underperform" mit einem Kursziel von 400 Euro belassen. Bis zu 60 Prozent der Hotels und Restaurants könnten in die Insolvenz gehen, schrieb Analyst Sebastian Kuenne in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Mit diesen als Kunden erwirtschafte der Großküchenausrüster 45 Prozent der Erlöse. Rational dürfte so schnell nicht wieder zur Profitabilität früherer Tage zurückkehren./bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2020 / 17:33 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2020 / 00:15 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.