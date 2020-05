RBC belässt Rational auf 'Underperform' - Ziel 430 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Rational nach einer Telefonkonferenz zu den Erstquartalszahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 430 Euro belassen. Das zweite Quartal werde für den Großküchenausrüster wohl zum Tiefpunkt, schrieb Analyst Sebastian Kuenne in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Management könne einen Rutsch in die operative Verlustzone (Ebit) im laufenden Jahresviertel nicht ausschließen./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2020 / 11:18 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2020 / 12:26 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.