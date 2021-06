RBC belässt Rational auf 'Underperform' - Ziel 450 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Rational nach einem Gespräch mit dem Chef Peter Stadelmann auf "Underperform" mit einem Kursziel von 450 Euro belassen. Dieser habe sich bemerkesnwert optimistisch und zuversichtlich gezeigt, schrieb Analyst Sebastian Kuenne in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das dürfte nicht zuletzt einer Stabilisierung der Zulieferketten des Großküchenausrüsters geschuldet sein./bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.06.2021 / 08:34 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.06.2021 / 08:44 / EDT

