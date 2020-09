RBC belässt Reckitt Benckiser auf 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Reckitt Benckiser nach einem Gespräch mit dem Finanzchef Jeff Carr auf "Underperform" mit einem Kursziel von 6400 Pence belassen. Analyst James Edwardes Jones bezeichnete dessen Aussagen in einer am Mittwoch vorliegenden Studie als zuversichtlich. Carr habe wiederholt auf notwendige Investitionen in Marketing, Forschung und Entwicklung, Lieferketten, IT-Ausstattung und Marktforschung hingewiesen./bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.09.2020 / 12:14 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2020 / 12:20 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.